La afición quetzalteca ruge en el Alejandro Morera Soto

  • Con información de Soy 502
26 de noviembre de 2025, 20:38
Cientos de aficionados quetzaltecos se desplazaron hacia Costa Rica para apoyar a Xelajú. (Foto: Juan Mijangos)
Siempre fieles, porque no importa las fronteras ni las distancias, los chivos siempre jugarán con el aliento de su afición, que no escatimó esfuerzos para movilizarse hacia Costa Rica, ilusionados por ver a su equipo encaminarse hacia la gloria de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

El bullicio fue sonoro en un estadio Alejandro Morera Soto, en el que estaba teñido de un rojo encendido, pero no solo de los locales, sino también de un público quetzalteco que en la antesala invadió las calles y dejó claro de que jugarián su propio partido, con pasión y orgullo a la espera de una luna brillante.

