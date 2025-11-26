Mbappé defiende a Xabi Alonso: "Tenemos que protegernos, la gente habla mucho"

-

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, valoró más allá del triunfo por 3-4 frente al Olympiacos en Atenas, una victoria que les permite poner fin a la racha negativa de tres partidos sin ganar.

OTRAS NOTICIAS: Real Madrid conquista Grecia con cuatro goles de Kylian Mbappé

"Lo fundamental era sumar los tres puntos. No solo porque alcanzamos los 12 en la clasificación, sino porque necesitábamos cortar la dinámica de resultados que veníamos arrastrando. Las sensaciones no eran buenas", explicó en la conferencia de prensa. "El equipo mostró calma, madurez y confianza para no precipitarse y poder remontar. En la segunda mitad nos faltó ajustar un poco y manejar posesiones más largas".

El técnico añadió que prefiere quedarse "con los aspectos positivos" del duelo. "El tiempo dirá si esto supone un punto de inflexión. Hemos tenido buenas sensaciones y el plan salió como esperábamos pese a las bajas. Ahora nos toca afrontar una serie de cinco o seis partidos fuera de casa, algo poco habitual", concluyó.

Por su parte, Kylian Mbappé —autor de los cuatro tantos del Madrid— defendió el trabajo del equipo durante la temporada, a pesar de los tres encuentros previos sin victoria, y llamó a mantenerse unidos dentro del vestuario.

Para sorpresa de nadie.

¡El MVP de la noche! pic.twitter.com/Z04vTNkFbM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025

"Veo al equipo bien, aunque siempre hay cosas por mejorar. Se habla mucho desde fuera, algo normal en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que cuidarnos entre los jugadores y respaldar al entrenador y al cuerpo técnico", señaló el francés.

El delantero destacó también la relevancia del triunfo: "Era clave volver a ganar. Tres partidos sin victoria son demasiados para un equipo como el nuestro. Necesitábamos este resultado para seguir firmes en el objetivo de entrar entre los ocho mejores en esta primera fase de la Champions".