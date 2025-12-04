Fiesta quetzalteca: Los aficionados abarrotaron el Cementos Progreso

-

El Cementos Progreso se pintó de rojo y azul para ver la final de vuelta.

La pasión no se discute y eso está claro en la afición de Xelajú. Así quedó demostrado en el estadio Cementos Progreso, que se pintó con los colores del equipo quetzalteco para dar un bonito color a la final de vuelta de la Copa Centroamericana, frente al Alajuelense.

A pesar de tener que viajar varios kilómetros desde el occidente del país, los seguidores superchivos demostraron por qué son una de las mejores aficiones en el país y no quisieron perderse un juego en el que posiblemente podrían conquistar su primer título internacional.