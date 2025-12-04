Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fiesta quetzalteca: Los aficionados abarrotaron el Cementos Progreso

  • Con información de Andrés Calderón/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 19:18
Los aficionados chivos llenaron el Cementos Progreso para mostrar su apoyo al equipo de sus amores. (Fotos: Pedro Mijangos, Rudy Martínez, Karla Santiago y Estuardo Paredes/Colaboradores)
1/7

Los aficionados chivos llenaron el Cementos Progreso para mostrar su apoyo al equipo de sus amores. (Fotos: Pedro Mijangos, Rudy Martínez, Karla Santiago y Estuardo Paredes/Colaboradores)

El Cementos Progreso se pintó de rojo y azul para ver la final de vuelta.

OTRAS NOTICIAS: ¡En Sudamérica! Aficionados de Xelajú apoyan a su equipo desde Perú

La pasión no se discute y eso está claro en la afición de Xelajú. Así quedó demostrado en el estadio Cementos Progreso, que se pintó con los colores del equipo quetzalteco para dar un bonito color a la final de vuelta de la Copa Centroamericana, frente al Alajuelense.

A pesar de tener que viajar varios kilómetros desde el occidente del país, los seguidores superchivos demostraron por qué son una de las mejores aficiones en el país y no quisieron perderse un juego en el que posiblemente podrían conquistar su primer título internacional.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar