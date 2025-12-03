¡En Sudamérica! Aficionados de Xelajú apoyan a su equipo desde Perú

-

El fervor por la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y LD Alajuelense, de Costa Rica, cruza fronteras.

Aficionados de Xelajú MC muestran el apoyo hacia su equipo desde el extranjero previo al partido de esta noche por la Copa Centroamericana.

La familia Castro Fuentes reside en Callao, en Lima, Perú, donde apoyarán al club guatemalteco en la final de dicha competición internacional.

"Mi esposa es de Xela, yo de Perú y nuestro hijo es 100% Super Chivo", dijo el padre de esta familia a Soy502.

La familia Castro Fuentes apoya a Xelajú desde Perú. (Foto: cortesía)

A pesar de la distancia, esta familia no pierde la pasión por el equipo de Quetzaltenango, quien esta noche tendrá la oportunidad de obtener su primer título internacional.

El encuentro será a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde se enfrentarán a la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

Los esposos posan con sus camisolas de Xelajú, a quien apoyarán esta noche desde Perú. (Foto: cortesía)

El partido de ida finalizó en empate (1-1), por lo que el ganador de esta noche será el campeón. En caso de un nuevo empate, entraría en juego la regla del gol de visitante.