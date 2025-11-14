Guatemaltecos en Estados Unidos esperan el triunfo de la Azul y Blanco

Muchos guatemaltecos en Estados Unidos mantienen viva la esperanza de ver a la Selección Nacional de Fútbol clasificar al Mundial.
La esperanza de ver a la azul y blanco en el Mundial la tienen millones de guatemaltecos, y a ellos se une Carlos Contreras, quien es un colaborador de Nuestro Diario en Estados Unidos y espera ver esta noche a la Selección Nacional, acercarse más al sueño mundialista.
El connacional continúa representando con orgullo a la comunidad guatemalteca que vive en USA, además afirma que acompaña a la Selección Nacional en cada paso de su preparación.
Carlos envía todo su apoyo y espera con ansias el partido de esta noche, afirmando que continuará apoyándolos en las buenas y en las malas, esperando poder ver algún día el sueño mundialista realizado.
Carlos manda un emotivo mensaje a la selección diciendo que: "Con confianza en el trabajo del cuerpo técnico y el esfuerzo de cada jugador, seguimos creyendo: ¡Vamos por el triunfo! ¡Gol, gol! Chapines esperan el triunfo de la azul y blanco esta noche.