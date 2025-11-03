El guatemalteco que estudia y trabaja mientras espera por un boleto para el partido

-

Luis no solo acampa en la fila por boletos en zona 15, sino que realiza trabajo a distancia y estudia para sus exámenes finales.

Luis Domínguez, es un aficionado a la Selección Nacional de Fútbol que llamó la atención al crear una especie de oficina improvisada a la intemperie de zona 15, donde cumple con su jornada laboral mientras espera su turno para adquirir su entrada al partido que definirá el pase a al Mundial 2026 de Guatemala.

"Estamos a dos partidos de hacer historia y nadie se los quiere perder" expresó Luis con cierto entusiasmo mientras interrumpe por un momento sus labores sin hora fija de cierre, según lo indicó. Sin embargo, su entusiasmo es más fuerte que el cansancio y la incomodidad.

El joven aficionado se encuentra en vigilia desde la noche del sábado 1 de noviembre junto a su esposa quien lo animó a adelantar sus planes para formar la fila al percatarse de que ya existía un grupo organizado frente al punto de venta en zona 15.

Los guatemaltecos esperan adquirir sus entrada para presenciar el juego que podría llevar a la Bicolor al Mundial 2026.

Además, indicó que esta semana se encuentra en exámenes finales de la universidad, reto al cual se refirió como: "Proyecto salvemos el semestre y vamos al Mundial" y entre risas entusiastas expresó que no es nada fácil, pero que el esfuerzo para adquirir un boleto valdrá la pena.

Asimismo, enfatizó que pese a que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) no se involucró en esta organización de espera de los aficionados, el ambiente se encuentra tranquilo y ordenado.

Este lunes 3 de noviembre los guatemaltecos que esperan ansiosos la compra de sus accesos. Se observan diversas carpas instaladas por las personas que han decidido pernoctar en el lugar para asegurar su puesto en la fila.

"En las noches esto se vuelve como una pequeña fiesta con churrasqueras y música" indicó. Además, expresó que este tipo eventos que crea el fútbol nacional servirá para contar historias a futuro.

Luis manifestó que tuvo la oportunidad de ver jugar a Guatemala en El Salvador y expresó que el amor que siente por la Selección Nacional es algo que no puede describir.

Con el apoyo de su esposa y familia quienes, lo relevan para que logre descansar lo necesario y reincorporarse a su tan ansiada espera, Luis espera adquirir su entrada y presenciar el juego que podría llevar a la Bicolor al Mundial 2026.