Vigilia por entradas: Aficionados acampan desde viernes en zona 15

La expectación crece en Guatemala a medida que la venta de entradas para el crucial partido de la Selección Nacional se acerca. Desde el pasado viernes, varios aficionados mantienen una vigilia frente al punto de venta en la Zona 15.

Desde la tarde del viernes 31 de octubre, un grupo de aficionados a la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala mantiene una vigilia frente a las instalaciones del Bantrab en la Zona 15, punto designado para la venta de entradas del próximo partido crucial para la clasificación al mundial.

Este lunes 3 de noviembre, las imágenes muestra de los guatemaltecos que esperan ansiosos la compra de sus accesos. Se observan diversas carpas instaladas por las personas que han decidido pernoctar en el lugar para asegurar su puesto en la fila.

La venta de entradas está programada del 4 al 8 de noviembre, iniciando cada día a las 7:00 horas. La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ha estipulado que cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos para asistir al Estadio El Trébol.

En cuanto a la organización de la espera, Jeffrey Herrera, uno de los participantes, detalló que el grupo se divide en tres turnos de relevo cada 12 horas para mantener la fila de manera continua hasta el inicio de la venta el martes 4 de noviembre.

Por su parte Carlos Mejía, otro aficionado, contrastó la dificultad del proceso en Guatemala con la facilidad observada en otros países como Panamá y El Salvador, donde ha podido comprar boletos con pocos días de antelación.

Respecto a las sospechas sobre la reventa, Herrera aseguró que el grupo ha establecido filtros estrictos para confirmar que solo participen seguidores genuinos de la selección.

Además, explicó que solicitan evidencia fotográfica de asistencia a partidos previos del equipo y utilizan un gafete identificador de su asociación de aficionados, aclarando que su único propósito es el apoyo al equipo nacional.