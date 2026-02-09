Aficionado del United está a una victoria de cumplir el reto de cortarse el pelo

-

El Manchester United abrirá este martes (2:15 p.m. en vivo por HBO Max) su participación en la jornada 26 de la Premier League con una visita clave al West Ham United, en un duelo que puede marcar el rumbo de los diablos rojos en la recta final del campeonato inglés.

El conjunto de Old Trafford atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, ahora bajo la dirección técnica del legendario Michael Carrick. El United encadena cuatro victorias consecutivas en liga, una racha positiva que lo ha impulsado hasta la cuarta posición de la tabla con 44 puntos, dentro de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Durante esta seguidilla de triunfos, el equipo rojo ha logrado resultados de peso, incluyendo victorias ante rivales directos como Arsenal, Manchester City, Tottenham y Fulham. Este buen momento mantiene al equipo con la moral alta y con la posibilidad de seguir recortando distancias en la tabla.

Enfrente estará un West Ham que vive una realidad completamente distinta. Los hammers se encuentran en la zona de descenso y necesitan sumar con urgencia para salir del fondo de la clasificación. Sin embargo, el United buscará aprovechar ese contexto y su buen momento futbolístico para llevarse tres puntos importantes en condición de visitante.

No, no es IA. Michael Carrick con Frank Ilett hoy en Old Trafford. pic.twitter.com/mKVPlKLYXG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 7, 2026

Reto viral

Frank Ilett, conocido en redes sociales como TheUnitedStrand, es un aficionado del Manchester United que el 6 de octubre de 2024 inició el reto de cortarse el pelo hasta que sus diablos rojos encadenaran cinco victorias consecutivas.

La iniciativa nació por la crisis deportiva que surgió en el club tras el paso de varios entrenadores como Ten Hag,Van Nistelrooy y Rúben Amorim. Ahora, con Michael Carrick al mando, el United está a un triunfo de lograr que Frank pase con el barbero. Previo al juego ante el West Ham, el técnico Carrick habló del caso del aficionado: "Estoy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto".