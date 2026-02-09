¿Terminó la huelga? Cristiano Ronaldo toma una decisión importante

-

Cristiano Ronaldo pondrá fin a su semana de protesta y volvería a la actividad con el Al Nassr, luego de alcanzar un acuerdo con los directivos del Fondo de Inversión de Arabia Saudita, según han confirmado distintos medios locales.

El astro portugués había decidido no jugar ni entrenarse con su equipo durante los últimos días, en señal de inconformidad por la falta de apoyo financiero y la poca autonomía del club en la toma de decisiones sobre fichajes. La situación se agravó tras el reciente movimiento del mercado saudí, donde el líder Al Hilal reforzó su plantilla con Karim Benzema, generando aún más presión en el entorno del Al Nassr.

De acuerdo con los reportes, el fondo de inversión habría saldado deudas pendientes con el club y también devolvió parte de la autoridad financiera para que el Al Nassr pueda gestionar sus refuerzos y planificar su plantilla con mayor independencia. Estas medidas habrían sido claves para que Ronaldo aceptara poner fin a la protesta.

Se espera que Cristiano reaparezca este miércoles, cuando el Al Nassr enfrente al Arkadag por la Champions asiática. Además, también podría ver acción el próximo 14 de febrero ante el Al Fateh por la Liga Saudí, lo que marcaría su regreso oficial a la competencia local.

De esta manera, el conjunto saudí busca dejar atrás una semana convulsa, en la que las protestas del portugués expusieron los conflictos internos entre el club y el fondo de inversión. Ahora, con la situación resuelta, el Al Nassr intentará enfocarse nuevamente en la lucha por los títulos de la temporada.