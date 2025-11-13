Aficionados chapines alientan a la Sele con un banderazo

- La afición guatemalteca volvió a demostrar que su amor por la Azul y Blanco no tiene límites. La noche del miércoles, cientos de aficionados se dieron cita en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la zona 15 capitalina, para realizar un emotivo banderazo de apoyo a la Selección Nacional, que este jueves enfrentará a Panamá por las eliminatorias mundialistas. OTRAS NOTICIAS: DT de Panamá: "¿Presión en Guatemala? Es un privilegio jugar un partido así" (video) No faltó el cantico de "Vamos Guate" en una noche emotiva en el CAR. (Foto: Bryan Anton) Ni el frío ni la llovizna detuvieron a los seguidores azul y blanco, que con banderas, cánticos y bengalas iluminaron la noche para alentar a los jugadores antes del crucial encuentro. Los aficionados corearon varias porras, entonaron el tradicional "Vamos Guate" con el corazón y acompañaron cada momento con una pasión contagiosa en las calles. La afición encendió bengalas para apoyar a la Sele en la zona 15. (Foto: Estuardo Paredes) El ambiente fue una verdadera fiesta, reflejo de la fe y la euforia que el pueblo guatemalteco siente por su selección. La ilusión de ver a Guatemala dar un paso importante rumbo a la Copa del Mundo se mantiene viva, y los jugadores recibieron ese impulso departe de la afición. Los jugadores salieron a ver el banderazo y se tomaron una foto del recuerdo. (Foto: Fedefut) El plantel casi en su totalidad salió unos minutos al parqueo del CAR a saludar a la fanaticada y se despidieron con el popular y hoy más que nunca preciado: "Sí se puede, sí se puede".