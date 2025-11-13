DT de Panamá: "¿Presión en Guatemala? Es un privilegio jugar un partido así" (video)

-

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, brindó declaraciones en conferencia de prensa previo al crucial encuentro ante Guatemala por la quinta fecha de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

El estratega panameño aseguró que será un partido muy cerrado, pero destacó que la presión recae principalmente sobre Guatemala, debido a su necesidad de sumar puntos para mantenerse con opciones en el grupo.

"Sabemos que Guatemala tiene mucha presión y eso puede jugar a nuestro favor. Nosotros estamos tranquilos, concentrados y contentos por el ambiente que tendrá el partido. Será un privilegio jugar con tanta presión", expresó Christiansen.

El técnico también confirmó que Panamá llega con algunas bajas importantes, aunque subrayó que su plantel está preparado para dar el máximo esfuerzo dentro del terreno de juego.

¡ALTO Y CLARO!



El que no vive la presión, que se dedique a otra cosa. El mensaje de Thomas Christiansen. pic.twitter.com/jraLwMWHXO — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) November 13, 2025

Además, Christiansen tuvo palabras de aprecio para el entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena, a quien calificó como un técnico de gran experiencia y alguien a quien le tiene mucho cariño. Sin embargo, dejó claro que su equipo saldrá con todo en busca del triunfo.

"Tengo un gran respeto y cariño por Tena, pero nosotros vamos a salir a ganar. Queremos mantener nuestro nivel y seguir sumando puntos para buscar la clasificación al Mundial", finalizó.