Aficionados ya hacen fila para comprar boletos y ver a la Selección Nacional

Con carpas, abrigos, música y mucha paciencia, guatemaltecos esperan el inicio de la venta para los próximos encuentros deportivos que serán definitivos para conocer si Guatemala participará en el Mundial del 2026.

Desde la madrugada de este sábado 1 de noviembre, los apasionados del fútbol se instalaron fuera de el Bantrab, ubicado en la zona 15, para ser los primeros en adquirir boletos.

El banco sería uno de los dos establecimientos que venderán los boletos.

La venta de entradas iniciará el próximo 4 al 8 de noviembre, desde las 7:00 horas, y una persona podrá adquirir un máximo de 3 accesos, según indicaciones de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), para asistir al Estadio El Trébol a vivir la pasión por estos partidos tan esperados.

Fedefut lanza indicaciones para la compra de boletos. (Foto: FFG)

¡Así madrugaron!:

¡Una locura!



Desde anoche, varias personas hacen fila para comprar entradas para los partidos de la selección nacional el 13 y 18 de Noviembre. Las entradas estarán disponibles a partir del 4 al 8 del presente mes. pic.twitter.com/axDnBP1SuZ — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) November 1, 2025

La Selección Nacional se prepara:

A través de redes sociales, la FFG ha compartido que nuestros jugadores de la Selección se preparan el Centro de Alto Rendimiento-CAR para estos dos partidos tan esperados por los aficionados.