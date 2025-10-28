¡Sorpresa! Diego Santis se incorpora a los trabajos de la Selección de Guatemala

-

El futbolista Diego Santis, lateral del campeón nacional Antigua GFC, se incoporará a partir de este miércoles a los trabajos de la Selección de Guatemala, que se prepara para el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Federación de Futbol de Guatemala emitió una carta dirigida al club colonial, en la que se hace saber de la convocatoria del jugador de 23 años, para el microciclo que comprende del 29 de octubre al 19 de noviembre.

Santis recibió su primer llamado a la Bicolor gracias a Luis Fernando Tena, en 2023, mismo año en el que debutó en un partido amistoso contra Jamaica.

El llamado de Santis, hermano menor de Óscar, uno de los principales referentes del combinado patrio, se da para nutrir a la defensa, resentida por la baja de Nicolás Samayoa para el juego ante Panamá, el 13 de noviembre.

Diego y su hermano, Óscar, salieron campeones con Antigua en el Clausura 2025.

Tena había anunciado el lunes una lista de 18 futbolistas, todos del ámbito local, en los que quedaron fuera Érick Lemus, Elmer Cardoza y Carlos Aguilar, jugadores que habían sido habituales en sus procesos.

La gran novedad hasta entonces era la elección de Carlos Salvador Estrada para suplir el espacio de Samayoa, como dupla de José Pinto en la zaga central.

Guatemala está a dos partidos de asistir a su primera Copa del Mundo. Para ello, le basta con ganarle a Panama, el 13 de noviembre, y el 18 a Surinam, ambos duelos a disputarse en el estadio El Trebol.