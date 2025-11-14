Las pantallas gigantes en donde se podrán ver los partidos de Guatemala

Los aficionados se han trasladado a las ubicaciones donde se han colocado pantallas gigantes para el ver el partido de la Selección Nacional.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Guatemala llega al estadio! La Selección Nacional ya se encuentra en El Trébol
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) ha colocado pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.
Las mismas se encuentran en parques que son administrados por el MCD.
Uno de los lugares es el Campo Marte, el cual está ubicado en la zona 5 capitalina, donde ya se encuentran presentes varios aficionados guatemaltecos.
Asimismo, han aprovechado para bailar en lo que es una fiesta previo al partido, por lo que el público se la está pasando alegre.
Otras ubicaciones
- Campos del Roosevelt, en zona 11
- Complejo Carlos "El Pescado", en zona 21
- Erick Barrondo, en zona 7
- Gerona, en zona 1