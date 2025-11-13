¡Guatemala llega al estadio! La Selección Nacional ya se encuentra en El Trébol

-

El bus que transporta a la Selección Nacional de Guatemala ya llegó al estadio El Trébol para el juego ante Panamá este jueves 13 de noviembre.

Aproximadamente a las 17:20 horas abordaron al bus los seleccionados guatemaltecos para ser trasladados al estadio El Trébol. Minutos después, el bus salió del Centro de Alto Rendimiento (CAR) con toda la delegación guatemalteca.

Resguardados por agentes policiales, la Azul y Blanco ya se encuentra en en el Estadio Manuel Felipe Carrera para disputar el partido ante Panamá, por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El bus de la Selección Nacional que transporta a toda la delegación guatemalteca. (Foto: Estuardo Paredes)<

A eso de las 17:45 llegó la Selección Nacional al estadio El Trébol, donde se prepararán en los últimos previos al inicio del partido.

El encuentro está programado para dar inicio a las 20:00 horas, en el que el público tiene la ilusión de que Guatemala se quede con los tres puntos.

Este partido es fundamental para Guatemala en sus aspiraciones para clasificar al Mundial 2026, siendo esta la penúltima jornada de la ronda final.

Panamá en camino

La selección panameña salió de manera simultánea del Tikal Futura Hotel rumbo hacia el estadio.

La misma ha salido igualmente resguardada por agentes de seguridad.