De Saprissa a La Liga: Así es el récord costarricense en el Cementos Progreso

Convertido en un fortín para Xelajú, en esta Copa Centroamericana 2025, el estadio Cementos Progreso también tiene historia para los equipos y hasta para la Selección de Costa Rica, esta última protagonista de la inauguración allá por 1991 en un duelo contra Municipal.

Hablando solo en el ámbito de los clubes, Saprissa, Alajuelense y Herediano jugado 19 partidos en ese escenario, ya sea para visitar a rivales de Guatemala (Comunicaciones, Municipal y Aurora), o utilizándolo como casa para medirse ahí con el Olimpia y FAS como alguna vez lo hizo la S.

No le ha ido tan mal a los representativos costarricenses cuando han disputado partidos en la zona 6, porque han sacado 5 victorias, contra 8 empates y 6 derrotas. Además, en el recuento de anotaciones hay una paridad de 26 dianas anotadas y la misma cantidad permitidas.

Enfocándonos en los manudos, han solventado 6 duelos en esta instalación contra oponentes guatemaltecos, con un saldo de 2 victorias, 3 empates y solamente una derrota, la cual fue en 1996, en un amistoso contra Comunicaciones, al que batió en su más reciente visita, en 2024 por el actual torneo.

La final de la Copa Centroamericana 2025 entre chivos y liguistas en el estadio cementero podría marcar que la situación se empareje para nuestro lado o bien de que los costarricenses amplíen sus cifras a 3 victorias contra solamente una de los guatemaltecos.