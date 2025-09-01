Agenda de Guatemala para los juegos ante El Salvador y Panamá

-

La Selección de Guatemala inicia una de las fechas FIFA más importantes de su historia. Después de 20 años vuelve a disputar una ronda final de eliminatoria mundialista.

Este jueves recibirá a El Salvador, a las 8 de la noche, en el estadio Cementos Progreso, y el lunes se medirá a Panamá, como visitante, desde las 7:30 p. m., en el Rommel Fernández.

¡ !



Olger Escobar, el jugador joven más valioso de la Copa Oro 2025.



¡ᴅᴀʟᴇ ɢᴜᴀᴛᴇ ⚡️!

El cuerpo técnico, encabezado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, y el plantel de jugadores están en completa concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

A pedido del "Flaco" Tena no se permitirá el acceso a la prensa, incluso, el departamento de prensa de la Fedefut tiene acceso limitado.

Programación

La Bicolor entrenó el lunes por la tarde en único turno. Este martes habrá doble sesión de entreno y el miércoles se tiene previsto el reconocimiento de cancha y la conferencia de prensa previo al juego, solo si son actividades obligadas por FIFA y Concacaf. De lo contrario, se mantendrán en el CAR.

All set! ⚽️



Take a look at the groups for the final round of Concacaf World Cup Qualifiers pic.twitter.com/HdHZnjWIfs — Concacaf (@Concacaf) August 28, 2025

El jueves, día del partido, el plan es hacer activación física por la mañana, almorzar y merendar antes de que la delegación salga a eso de las 4:30 p. m. rumbo al Cementos Progreso.

El viernes habrá una sesión de recuperación y descanso para viajar el sábado por la mañana a Panamá, donde se entrenará por al tarde.

El domingo se hará el reconocimiento de cancha en el estadio Rommel Fernández y el lunes se juega ante los panameños, para volver al país el martes.