Así será la logística para el juego de Guatemala ante El Salvador:

Semana distinta, semana de Selección de Guatemala. Se llegó el momento. Este jueves la Bicolor recibe a El Salvador, en el primer partido de la ronda final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El juego está pactado para las 8:00 p. m., en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. Las puertas se abrirán 4:00 horas antes.

El Director Técnico de la #SeleMayor Luis Tena, convoca a los siguientes jugadores para los partidos de la Jornada 1 de la ronda final de la Eliminatoria Mundialista 2025.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/GWWk4vTe0G — FFG (@fedefut_oficial) August 31, 2025

Es un duelo de alto impacto y es importante que los que asistan a la cancha, como los residentes de las colonias aledañas a la instalación deportiva, sigan las indicaciones de las autoridades para que el evento sea un éxito.

Los boletos se agotaron en preventa. Será un lleno total, con más de 11 mil personas apoyando a la Selección y 300 aficionados que estarán a favor de la Selecta.

Habrá tres cordones de seguridad, no se pronostica lluvia. Se recomienda que los aficionados utilicen los parqueos puestos a disposición por la Municipalidad de Guatemala y por la Federación de Futbol.

#SeleMayor continúa su preparación con miras al inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista. ⚽️#VamowGuate #ModoSelección pic.twitter.com/1GhvuwiQOD — FFG (@fedefut_oficial) August 28, 2025

Recomendaciones:

- Sigue las recomendaciones de las autoridades.

- Llega al menos dos horas antes del juego al estadio.

- Come bien e hidratate bien.

- Utiliza los parqueos y transporte disponibles.

- Evita las bebidas alcohólicas.

- Asiste ligero, con ropa y zapatos cómodos

- Reúnete con amigos y familiares y viajen en un solo vehículo.

- Lleva tu celular con suficiente carga.

- Disfruta del juego, evita confrontaciones y recuerda que faltan 5 partidos.

A tomar en cuenta:

Boletos: Agotados

Apertura de puertas: 4:00 p. m.

Parqueos disponibles: Explanada 5, Cayalá, Tikal Futura, Naranjo Mall

Transporte: Buses desde los parqueos que saldrán cada 30 minutos desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

No se permitirá el ingreso de: bebidas y alimentos, juegos pirotécnicos, armas de todo tipo, mochilas, baterías portátiles, sombrillas.

Pantallas gigantes: Si no conseguiste entradas para el partido y quieres vivir de forma distinta el juego, el Gobierno de Guatemala ha anunciado la transmisión del partido con pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución. Las actividades iniciarán desde las 4:00 p. m.

Pronóstico del clima: 19°

Probabilidad de precipitaciones: 0%

Humedad: 84%

Viento: a 5 km/h