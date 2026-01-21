Agente herido en ataques terroristas sufre amputación

-

Diez agentes han fallecido, mientras que otros aún luchan por su vida.

Uno de los agentes heridos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante los ataques terroristas del pasado domingo, permanece luchando por su vida en el área de cuidados Intensivos del Hospital General de Accidentes Ceibal, mientras que otro uniformado sufrió la amputación de un dedo.

Los hechos violentos, ocurridos en distintos puntos del país, dejaron a diez policías fallecidos y varios heridos.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), seis agentes fueron atendidos en El Ceibal; de ellos, dos perdieron la vida y dos continúan internados, uno en Intensivo, otro estable y dos ya fueron egresados.

"Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal de salud se registró el fallecimiento de Luis Alexander Pérez Zetino, el 18 de enero pasado y el de Juan Antonio Paredes Mayén, un día después", detalla el pronunciamiento del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del IGSS.

Por razones de seguridad, las autoridades indicaron que no se revelarán las identidades del agente que permanece en Intensivo, del que continúa en recuperación, ni de los que han sido dados de alta.

Director los visitó

El director de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó la gravedad del estado de sus subalternos tras visitarlos. "Lamentablemente a un compañero ya le habían amputado un dedo de la mano y otro tenía lesiones y traumas en las piernas", señaló.

Al respecto, el IGSS informó que, efectivamente los agentes han sido sometidos a diversos procedimientos médicos, sin profundizar en detalles.