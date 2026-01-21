Versión Impresa
"Mi mami me cuidará desde el cielo": hijo de agente asesinada la despide

  • Con información de Francisco Abel Portillo/Colaborador
21 de enero de 2026, 08:43
La agente es una de las 10 víctimas mortales de los ataques terroristas del pasado domingo. (Foto: redes sociales)

El llanto del pequeño causó mucho dolor entre la multitud.

EN CONTEXTO: Rosmery, la agente que llevaba 3 meses al servicio de la PNC

Llevando puesta una gorra de la Policía Nacional Civil (PNC) y una playera con el rostro de su mamá, André, de 5 años, caminaba entre la multitud en la aldea El Chagüite, donde cientos de personas acompañaron el sepelio de Diana Rossemary Chávez Alarcón, agente de la PNC, de 28 años, asesinada en un ataque armado el pasado domingo.

(Foto: Francisco Portillo)
Durante el trayecto al cementerio local, familiares recordaron a la agente como una joven valiente y dedicada, que eligió proteger a otros sin imaginar que su vocación terminaría en tragedia.

"Su muerte no solo apagó la vida de una servidora pública, sino que dejó un vacío profundo en su familia y en toda la comunidad", expresó un allegado de la víctima.

La imagen que más conmovió fue la de André, quien desconcertado dijo que su mamá lo seguiría cuidando. "Mi mami me cuidará desde el cielo", expresó entre el llanto.

(Foto: Francisco Portillo)
Mientras tanto, la madre de Diana y vecinos manifestaron indignación y tristeza, pero también exigieron justicia y medidas de seguridad para que ninguna otra familia viva un dolor similar.

