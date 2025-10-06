Vehículo vuelca en viaducto El Pulté, zona 16

El tránsito se ve afectado en el sector.
La tarde de este lunes fue reportado un accidente de tránsito en el viaducto El Pulté, en la zona 16 de la ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que una camioneta quedó volcada tras un percance automovilístico.
Una grúa apoyó con levantamiento de este vehículo, en el que sus tripulantes lograron salir sin lesiones.
El tránsito es lento con dirección hacia el puente Monjitas o hacia Vista Hermosa 4, según indicó Montejo.