Detienen a agente de la PNC señalado de crimen contra una mujer

La investigación del caso llevó a la captura de un agente de la PNC señalado como el responsable de la muerte de una mujer en Retalhuleu.

El 17 de noviembre de 2025, el cuerpo de una mujer fue localizado con señales de violencia en la finca ubicada en el municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

Según el reporte de las autoridades el cuerpo estaba envuelto en bolsas plásticas y se confirmó que la causa de muerte fue causado por un golpe en la cabeza.

El cuerpo fue hallado con señales de violencia. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La investigación del caso incluyó entrevistas a testigos, análisis de declaraciones y revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, así como otras diligencias para recopilar evidencia, indicaron las autoridades.

En ese proceso se identificó a un sospechoso identificado como Juan R., quien era pareja sentimental de la víctima, y además, era agente de la Policía Nacional Civil.

La investigación reveló que el agente era pareja sentimental de la víctima. (Foto: MP)

Juan R. fue capturado bajo el delito de femicidio al confirmarse que el hecho ocurrió en un contexto de relaciones desiguales de poder, lo que podría derivarse a una situación marcada por maltrato, abuso o manipulación.

El sospechoso fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu.