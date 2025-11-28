Caso Shark: Capturado es ligado a proceso por desaparición de Andrea Fernanda

-

Un hombre quedó ligado a proceso penal vinculado con la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz.

Byron Ovidio Cermeño Rodríguez fue capturado el pasado 21 de noviembre, durante el desarrollo del operativo Shark, instalado para la búsqueda de Andrea Fernanda Zepeda de Paz.

El hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de plagio o secuestro, pues estuvo con la víctima antes de su desaparición.

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno en Villa Nueva resolvió ligarlo a proceso panel y enviarlo a prisión preventiva.

Byron Cermeño fue capturado por la desaparición de Andrea Fernanda. (Foto: MP)

Según la investigación, Andrea Fernanda, salió de su casa el 30 de abril por la noche, abordó un vehículo de alquiler por aplicación, pues había acordado reunirse con una persona a través de una página de citas.

La víctima llegó a un hotel ubicado en Colinas de Monte María, zona 7 de Villa Nueva, en donde fue recibida por Cermeño, quien la habría retenido contra su voluntad.

Los investigadores aún no han ubicado a la víctima.

En este video se confirma la vestimenta con la que Anfer fue vista por última vez el 30 de abril: pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)

La hipótesis

Las autoridades tienen varias líneas de investigación, pero la principal hipótesis es que la desaparición está relacionada con una estructura criminal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que se trataría de un ajuste de cuentas.

Esta estructura opera en varios clubs, principalmente en Shark, ubicado en San Cristóbal, lugar que fue allanado el jueves 20 de noviembre.

Las Fiscalías contra el Femicidio y la Trata de Personas desarrollaron en conjunto la investigación. También reportaron la captura de 12 personas más, aunque estas no tienen relación con la desaparición de Andrea Fernanda, sí están vinculadas con la estructura de trata de personas.