Condenan a un agente de la PNC por exigirle dinero a un ciudadano

El policía había retenido los documentos personales de una persona de manera ilegal.

El Ministerio Público (MP) informó que se dictó sentencia de 2 años y 6 meses de prisión contra el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Miguel M., por el delito de cohecho pasivo.

La sentencia, fue emitida mediante el procedimiento de aceptación de cargos, también se estableció el pago de Q10 mil en concepto de reparación digna a favor de la entidad Aprendamos a Mejorar, aseguró el MP.

La fiscalía demostró que, el 13 de julio del presente año, el sentenciado fue sorprendido en flagrancia tras exigirle dinero a un ciudadano.

Esto a cambio de devolverle los documentos personales al ciudadano, ya que el policía se los había retenido de manera ilegal durante una diligencia de tránsito, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, detallaron las autoridades.

Detención y condena

Una coordinación con la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, se logró la aprehensión inmediata del agente, según indicó el MP.

La condena se ejecutó por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, con base en los medios de investigación presentados, quien logró que el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala diera el dictamen.