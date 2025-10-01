¡Capturada! La mujer que habría abandonado a migrantes en el desierto

-

La mujer fue capturada en la zona 7 capitalina.

En seguimiento a una investigación por tráfico ilegal de personas, investigadores de la DEIC y fiscales realizaron un allanamiento en la zona 7, logrando la captura de María "N", de 24 años, por el delito de tráfico ilegal de personas.

La detenida presuntamente se dedicaba al "coyotaje", pues trasladaba de manera ilegal a personas hacia los Estados Unidos y durante uno de estos viajes, habría abandonado a los migrantes en el desierto.

(Foto: PNC)

Guatemala y EE.UU. suman esfuerzos para combatir "coyotes"

EE.UU. ve a Guatemala como un aliado estratégico y como parte de los esfuerzos para atacar y combatir el crimen organizado.

En el marco de la III Conferencia Regional de Investigación Criminal Transnacional, celebrado en Guatemala, Iah Hanna, codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa del Departamento de Justicia de EE.UU., describió que el combate del tráfico de personas es de mutuo interés y se comparte información entre países para procesar criminales en los lugares "en donde haya más sentido".

Citó el ejemplo de la captura de cuatro guatemaltecos a solicitud de Estados Unidos por su involucramiento en el cartel Chiapas y el arresto de otras seis personas que serán procesados en este país, luego de la localización de un tráiler en San Antonio Texas, con 53 migrantes fallecidos y de estos, 22 eran connacionales.