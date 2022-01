El agente de la PNC que desapareció en Barberena tras recoger una cantidad de dinero

De acuerdo con su esposa, el agente fue por una cantidad fuerte de dinero y no regresó a su casa.

Este lunes 3 de enero, Marlen Mencos reportó la desaparición de su esposo, Edwin Yobani García, el agente de la PNC de el Cerinal, Barberena.

Según relató la esposa del agente desaparecido, lo vio por última vez el pasado domingo 2 de enero luego de ir a buscar a su perrito que se encontraba desaparecido.

"Me duele en el alma pero tengo que hacerlo amigos mi esposo está desaparecido desde ayer por la mañana no sé su paradero le tocaba recibir turno pero no llegó a su trabajo lo vi ayer por la mañana por última vez si lo han visto por favor se los suplico avisarme al número 3137-5280", escribió la esposa en su cuenta de Facebook.

Según comentó Marlen Mencos a Soy502, su esposo fue a recibir 20 mil quetzales a la aldea "Los Matochos" y desde ese entonces no regresó a su casa ni se presentó a la subestación de el Cerinal, Barberena.

En otra publicación de Facebook, la esposa de Edwin compartió la fotografía del automóvil en que su esposo desapareció.