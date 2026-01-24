Trágico accidente: localizan sin vida a agente de la PNC

El agente estaba en su día de descanso y se dirigía a celebrar el cumpleaños de su hijo.
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se conducían en una motocicleta cuando, por razones desconocidas, perdieron el control y terminaron impactando contra las gradas de una vivienda que está a la orilla de la carretera.
El accidente se produjo en la carretera que conduce del municipio de Santo Domingo a Mazatenango, en jurisdicción del cantón Monte Cristo.
Bomberos Voluntarios Departamentales asistieron al lugar, donde determinaron que una de las víctimas ya había fallecido debido a un trauma de cráneo.
El segundo agente resultó herido, pero familiares lo retiraron del lugar.
El fallecido fue identificado como Henry Bernardino Socop Cap, de 33 años de edad, quien era originario de Santo Domingo.
Según la esposa, el agente se encontraba de descanso y se dirigía hacia su vivienda para celebrar el primer año de su hijo.
Socop llevaba 12 años brindando servicio para la PNC y laboraba en la Comisaría 33.