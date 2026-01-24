Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Trágico accidente: localizan sin vida a agente de la PNC

  • Con información de Surama Rodas/Colaboradora
24 de enero de 2026, 08:19
El agente se dirigía hacia su casa cuando ocurrió el accidente. (Foto: Surema Rodas/Nuestro Diario)

El agente se dirigía hacia su casa cuando ocurrió el accidente. (Foto: Surema Rodas/Nuestro Diario)

El agente estaba en su día de descanso y se dirigía a celebrar el cumpleaños de su hijo.

OTRAS NOTICIAS: Esta fue la última publicación del agente hallado sin vida

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se conducían en una motocicleta cuando, por razones desconocidas, perdieron el control y terminaron impactando contra las gradas de una vivienda que está a la orilla de la carretera.

El accidente se produjo en la carretera que conduce del municipio de Santo Domingo a Mazatenango, en jurisdicción del cantón Monte Cristo.

Bomberos Voluntarios Departamentales asistieron al lugar, donde determinaron que una de las víctimas ya había fallecido debido a un trauma de cráneo.

El segundo agente resultó herido, pero familiares lo retiraron del lugar. 

El fallecido fue identificado como Henry Bernardino Socop Cap, de 33 años de edad, quien era originario de Santo Domingo.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Según la esposa, el agente se encontraba de descanso y se dirigía hacia su vivienda para celebrar el primer año de su hijo.

Socop llevaba 12 años brindando servicio para la PNC y laboraba en la Comisaría 33.

(Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)
(Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar