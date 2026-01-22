Esta fue la última publicación del agente hallado sin vida

El cuerpo del PNC fue hallado sobre su motocicleta.
EN CONTEXTO: Investigan muerte de agente de la PNC
Merlyn Alejandro Portillo García, de 35 años, fue localizado sin vida sobre la carretera, en el kilómetro 90 de la ruta RN-20 de Guastatoya, El Progreso, cuando se dirigía a su hogar.
Su cuerpo fue descubierto por conductores que pasaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades.
Hasta ahora se desconocen los detalles del incidente, pero las autoridades ya investigan el caso.
El PNC era muy activo en redes sociales y esta fue su última publicación.
Portillo era originario de la aldea Paso, el Jícaro, el Progreso.
En el lugar del incidente, técnicos del Ministerio Público documentaron marcas del neumático, por lo que se cree que fue sacado de la ruta por un vehículo, descartando el robo como móvil.