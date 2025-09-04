Agente PNC ligado a proceso por sobornar a un conductor

-

El agente procesado estará bajo arresto domiciliario y tiene prohibido salir del país.

TE PUEDE INTERESAR: Condenado por estafar a compradores de inmueble con documentos falsos

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta un proceso judicial por el delito de cohecho pasivo, es decir, que solicitó y recibió un pago a cambio de no consignar a un conductor detenido, según confirman los registros.

La investigación indica que, en mayo de 2022, mientras prestaba servicio en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, el policía y otro agente detuvieron un vehículo e inculparon a su conductor de conducir bajo efectos de alcohol y drogas.

Durante el procedimiento, el agente procesado solicitó Q400.00 a cambio de no consignar al conductor.

Los agentes inculparon al conductor y pidieron a cambio efectivo para no realizar la captura. (Foto ilustrativa: istock)

La persona que acompañaba al automovilista entregó el dinero, y el retiro de esa suma de un cajero automático permitió a las autoridades documentar la conducta ilícita.

El caso fue investigado por la Fiscalía contra la Corrupción, que presentó las pruebas ante el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Este juzgado dictó auto de procesamiento contra el agente implicado e impuso medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario y prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Además, otro agente involucrado en el mismo caso fue declarado en rebeldía.

OTRAS NOTICIAS: Condenan a más de 130 años de prisión a integrantes de pandillas