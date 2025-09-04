Condenado por estafar a compradores de inmueble con documentos falsos

El hombre utilizó documentación falsa para estafar a compradores de un inmueble.
César R. fue condenado a dos años de prisión tras comprobarse que utilizó documentos falsos para hacerse pasar como propietario de un inmueble en la aldea Pachalí, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Según el expediente judicial, el hombre presentó los documentos para negociar un contrato de compraventa y obtener de forma ilícita Q320 mil.
El caso llegó a los tribunales después de una investigación que recopiló las pruebas de la suplantación.
Finalmente, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dictó la condena a solicitud de la Fiscalía de Casos Especiales.
Otro caso de estafa
A inicios de agosto la notaria Rosa G. fue sentenciada a siete años de prisión e inhabilitada para ejercer su profesión por el mismo periodo, luego de comprobarse que autorizó una escritura pública con datos falsos para simular la venta de un inmueble en El Tejar, Chimaltenango.
La investigación del Ministerio Público (MP) determinó que la profesional utilizó papel sellado adquirido en 2005, aunque el documento indicaba que fue emitido en 2000, lo que permitió identificar la falsificación.
El tribunal también ordenó cancelar la inscripción del inmueble y restituirlo a su propietaria original.