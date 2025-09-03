Condenan a más de 130 años de prisión a integrantes de pandillas

-

Las sentencias impuestas a integrantes de la Mara Salvatrucha van desde los seis hasta los 130 años de prisión.

TE PUEDE INTERESAR: Condenado a 16 años de prisión por ataques y extorsión a empleados de una empresa

Once integrantes de la estructura criminal "Mara Salvatrucha" fueron sentenciados por el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, tras un proceso judicial que se extendió por más de un año.

El proceso duró más de un año. (Foto: Nuestro Diario)

Las penas impuestas oscilan entre seis y más de 130 años de prisión, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos.

Entre las condenas más altas destacan las de Estéfany Nohemí Aguilera Argueta y Álison Michel López Hernández, quienes deberán cumplir 131 años y 4 meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y conspiración para cometer asesinato.

Los 11 pandilleros guardan prisión en distintas cárceles del país y recibieron sentencia por videoconferencia. (Foto: Nuestro Diario)

Asimismo, Carlos Daniel del Toro Rodríguez y Josseliny Marielos Archila Morataya recibieron condenas de 106 años de prisión cada uno, también por su participación en homicidios y otros crímenes.

Josseliny Marielos Archila Morataya fue la única presente en el tribunal y fue condenada a 106 años de prisión. (Foto: Nuestro Diario)

Durante el juicio, el tribunal tomó en cuenta escuchas telefónicas presentadas como pruebas clave que vinculan a los sentenciados con asesinatos de comerciantes y extorsiones en distintas comunidades.

Pandilleros escuchando su sentencia por videoconferencia. (Foto: Nuestro Diario)

La secretaria del Tribunal, informó que los condenados permanecían en prisión preventiva y que, además de las penas impuestas, enfrentan otros procesos penales en curso.

LEE TAMBIÉN: Sentencian a hombre por chantaje digital a menores de edad