Agente de tránsito es arrastrada por conductora en la zona 9 (video)

La conductora perdió el control y reaccionó con violencia arrastrando a la agente por varios metros. Autoridades municipales se han pronunciado tras lo ocurrido.

Un hecho de violencia, protagonizado por una agente de tránsito y una conductora, se registró esta mañana de lunes 27 de octubre en la 7a. avenida y 11 calle de la zona 9.

Según las imágenes que han circulado en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.

Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.

Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.

Mira aquí el video:

La Municipalidad de Guatemala se pronuncia por el incidente donde una agente PMT fue atropellada por una conductora en zona 9.



Municipalidad de Guatemala se pronuncia

Luego del incidente, la Municipalidad se manifestó a través de un comunicado, en el cual explica lo ocurrido.

"Según el informe preliminar, la agente se encontraba desempeñando sus funciones, priorizando el paso hacia la estación del Transmetro, cuando fue impactada por un vehículo particular. La conductora responsable fue detenida momentos después", dice parte del comunicado.

Las autoridades afirman que la agente fue atendida en el lugar por Bomberos Municipales, quienes la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, para recibir atención médica.

Alcalde capitalino muestra solidaridad

Por su parte, el alcalde capitalino también se manifestó ante lo ocurrido, rechazando este tipo de actos.

"Rechazamos con total indignación el acto de violencia que sufrió la agente Hernández mientras cumplía con su labor de dirigir el tránsito", dijo el jefe edil.

Asimismo, mostró su solidaridad con ella y con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que trabajan para mantener el orden y la seguridad vial.

Rechazamos con total indignación el acto de violencia que sufrió la agente Hernández mientras cumplía con su labor de administrar el tránsito.



Sanción

Agredir físicamente o faltarle el respeto a un agente de tránsito conlleva una multa de Q1,000, según la normativa municipal.

No obstante, arrastrar a un oficial con un vehículo podría escalar a cargos penales por violencia contra la autoridad, un delito que conlleva sanciones mayores.