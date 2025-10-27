Guatemala supera 10 mil sismos en lo que va del 2025

El Insivumeh ha revelado que la actividad sísmica en Guatemala ya ha superado los 10 mil temblores, afirmando que esta alta cantidad se mantiene de manera constante en el país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha registrado más de 10 mil (10,096) sismos en lo que va de este año 2025, de los cuales, 276 han sido sensibles.
Solo en las últimas 24 horas se han reportado 26 sismos, de los cuales ninguno ha sido sensible.
La cifra de 26 sismos en 24 horas es consistente con la alta actividad sísmica del país. El Insivumeh reporta entre 1,500 y 3 mil eventos anuales, de los cuales la mayoría no son sensibles para la población.
El sismo más reciente
El más reciente se registró este lunes 27 de octubre, a las 9:32 horas, en las costas de Suchitepéquez, con una magnitud 4.3.
El epicentro en la costa de Suchitepéquez se considera una zona de alta sensibilidad, esto se debe a la cercanía con la Fosa Mesoamericana, una de las fuentes sísmicas más activas del Pacífico.