Agente de tránsito arrollada en zona 9 llega a Torre de Tribunales (video)

-

Luego de ser arrollada por una conductora en la zona 9, la agente de tránsito llegó esta tarde a la Torre de Tribunales.

EN CONTEXTO: Capturan a conductora que arrastró a agente de tránsito en zona 9

La agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Katherin Hernández, llegó esta tarde a la Torre de Tribunales y está a la espera de audiencia en el Juzgado de Turno.

Esto luego de ser arrollada por una conductora en la zona 9 capitalina. Hernández llegó visiblemente lastimada, pues portaba collarín y cabestrillo.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, la conductora, fue capturada luego de este altercado que dejó lesionada a la agente.

La agente de la PMT que fue arrollada ya se encuentra en Tribunales para la respectiva audiencia. Video: Wilder López/@soy_502 pic.twitter.com/vaTuvhY2Xj — Verónica Gamboa (@VC_gamboa) October 27, 2025

Así ocurrieron los hechos

Según las imágenes que circularon en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.

Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.

Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.