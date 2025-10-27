Versión Impresa
Agente de tránsito arrollada en zona 9 llega a Torre de Tribunales (video)

  • Por Jessica González
27 de octubre de 2025, 16:58
La agente se presentó con collarín y cabestrillo a los tribunales, tras ser arrollada. (Foto: Wilder López/Soy502)

Luego de ser arrollada por una conductora en la zona 9, la agente de tránsito llegó esta tarde a la Torre de Tribunales.

La agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Katherin Hernández, llegó esta tarde a la Torre de Tribunales y está a la espera de audiencia en el Juzgado de Turno.

Esto luego de ser arrollada por una conductora en la zona 9 capitalina. Hernández llegó visiblemente lastimada, pues portaba collarín y cabestrillo.

(Foto: Wilder López/Soy502)
Por su parte, Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, la conductora, fue capturada luego de este altercado que dejó lesionada a la agente.

Así ocurrieron los hechos

Según las imágenes que circularon en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.

Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.

Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.

