Capturan a conductora que arrastró a agente de tránsito en zona 9

  • Por Jessica González
27 de octubre de 2025, 14:14
La conductora huyó del lugar, pero ya fue capturada. (Foto: captura de video)

Luego de arrastrar a la agente, la conductora intentó huir, pero fue alcanzada en un predio privado y finalmente capturada.

EN CONTEXTO: Agente de tránsito es arrastrada por conductora en la zona 9

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de la conductora que arrastró a una agente de tránsito este lunes 27 de octubre, en la zona 9 de la capital.

La mujer fue identificada como Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, quien conducía la camioneta P-895DYS, marca KIA, con la cual arrastró a la agente de 32 años, durante un incidente en el tránsito.

El hecho

Según las imágenes que han circulado en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.

Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.

Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.

