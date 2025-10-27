Capturan a conductora que arrastró a agente de tránsito en zona 9

-

Luego de arrastrar a la agente, la conductora intentó huir, pero fue alcanzada en un predio privado y finalmente capturada.

EN CONTEXTO: Agente de tránsito es arrastrada por conductora en la zona 9

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de la conductora que arrastró a una agente de tránsito este lunes 27 de octubre, en la zona 9 de la capital.

La mujer fue identificada como Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, quien conducía la camioneta P-895DYS, marca KIA, con la cual arrastró a la agente de 32 años, durante un incidente en el tránsito.

#Urgente



PNC captura a mujer que atropelló hoy a mujer PMT



Marylin, de 33 años, fue capturada por policías de la comisaría 11, en la 7ª avenida y 11 calle, zona 9, por ser presunta responsable de haber lesionado a una agente de la PMT, lo cual quedo grabado en un video pic.twitter.com/WqQ96MhTsl — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 27, 2025

El hecho

Según las imágenes que han circulado en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.

Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.

Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.