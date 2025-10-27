Capturan a conductora que arrastró a agente de tránsito en zona 9

Luego de arrastrar a la agente, la conductora intentó huir, pero fue alcanzada en un predio privado y finalmente capturada.
EN CONTEXTO: Agente de tránsito es arrastrada por conductora en la zona 9
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de la conductora que arrastró a una agente de tránsito este lunes 27 de octubre, en la zona 9 de la capital.
La mujer fue identificada como Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, quien conducía la camioneta P-895DYS, marca KIA, con la cual arrastró a la agente de 32 años, durante un incidente en el tránsito.
El hecho
Según las imágenes que han circulado en redes sociales, la agente le pidió a la conductora que retrocediera y respetara el paso peatonal.
Ante la negativa de la conductora, la agente se interpone en su paso para emitirle una multa, es allí cuando la mujer arranca el carro y se lleva arrastrada a la agente.
Cuando frena, la agente trata de abrir la puerta para bajar a la señalada, quien finalmente logra huir de la escena.