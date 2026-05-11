Agente de tránsito se va a los golpes con otra mujer en plena vía (video)

La agente termina lanzando al suelo a la otra mujer.
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La agresión entre una agente municipal de tránsito y una mujer fue registrada en una calle de Cobán, Alta Verapaz.
Según varios testigos, la PMT dirigía el tránsito de la zona cuando, por razones aún desconocidas, terminó agrediéndose físicamente con otra mujer.
Ambas aparecen en el video dándose golpes y forcejeando por varios minutos, hasta que finalmente llega otro PMT para separarlas.
Estas son las imágenes:
Otra agresión en el tránsito
En pasado viernes, en la colonia los Álamos, ubicada en la 1a. avenida de la zona 6 de San Miguel Petapa, una mujer agredió a una agente de tránsito.
La agresión surgió cuando la gente se interpuso a que la mujer circulara por el sector.
De acuerdo con información preliminar, la mujer, a bordo de un camión, descendió del vehículo para exigir que le permitieran el paso por la avenida; al no obtenerlo, agredió a la agente luego de que esta le solicitara la papelería del conductor.