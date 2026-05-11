¡Más que arte! Conoce a Leonardo Ajca, el guardián del color en la costa sur

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Leonardo Ajca Chun, destacado artista de Coatepeque, Quetzaltenango, celebra casi cinco décadas de trayectoria transformando el panorama cultural con sus murales y pinturas surrealistas.

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La historia de Leonardo Ajca Chun, un artista cuya esencia se funde con el color y la forma, comenzó a escribirse hace casi cinco décadas.

A sus 49 años, Leonardo es un nombre consolidado en el panorama artístico de la costa quetzalteca, en Coatepeque, pero su viaje inició cuando apenas tenía 12 años.

Fue en esa etapa temprana donde descubrió que su mano tenía una facilidad natural para el dibujo, una chispa que, lejos de apagarse con el tiempo, se convirtió en una hoguera de creatividad.

Imparte clases particulares o privadas y es promotor artístico en la comuna. (Foto: Rudy López/Colaborador)

A pesar de que su formación académica lo llevó por el camino de los números y la precisión, al graduarse como perito contador, la dualidad entre la lógica contable y la libertad artística siempre estuvo presente.

Mientras se formaba profesionalmente, Leonardo nunca abandonó el lienzo; la pintura y el dibujo eran su refugio y su verdadera vocación, una disciplina que perfeccionaba de forma autodidacta y constante.

El punto de inflexión en su carrera fue la influencia de su hermano, el profesor Julio Ajca, quien no solo era un maestro de arte del Instituto Experimental IBO, sino que fue el faro que guio los primeros pasos de Leonardo.

La naturaleza también inspira sus pinturas. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Al acompañar a su hermano a diversas presentaciones y eventos culturales, quedó cautivado por el arte. El consejo más valioso que recibió de su pariente no fue técnico, sino analítico: observar y tomar nota. Julio lo instaba a desmenuzar las obras de otros, a comprender la alquimia detrás de los colores y la estructura de las pinceladas.

Este ejercicio de análisis crítico y observación profunda le permitió desarrollar una sensibilidad especial; tener contacto directo con obras de artistas destacados en sus inicios fue el impacto necesario para convencerlo de su destino.

Aquella meta que nació como un sueño de juventud, elaborar paisajes vibrantes y composiciones surrealistas con un rigor profesional, se convirtió en su realidad cotidiana.

Los íconos guatemaltecos inspiran sus obras de arte. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Actualmente, la labor de Ajca trasciende el caballete su compromiso con la educación lo ha llevado a impartir clases particulares, transmitiendo los secretos de la técnica a nuevas generaciones, además de desempeñarse como un dinámico promotor artístico en la municipalidad.

Sus obras se encuentran en diferentes puntos del municipio, como el mural en la Concha Acústica del parque, otro en la Escuela Manuel Lisandro Barillas y ha realizado decoraciones internas en el Teatro Municipal de la Cultura.

Leonardo Ajcá es muy querido en la ciudad. (Foto: Rudy López/Colaborador)

También ha representado con orgullo a Coatepeque en diversos departamentos de Guatemala y sus cuadros han viajado al extranjero, llegando a colecciones privadas por lazos de amistad o ventas internacionales.

Actualmente, se encuentra sumergido en un reto, la creación de un mural de 15 metros de largo en la Escuela Oficial Sector II de la aldea Nuevo Chuatuj, un proyecto que reafirma su convicción de que, con fe y amor por lo que se hace, no existen límites para el espíritu creativo.