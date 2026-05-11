Surge video del trágico accidente que dejó dos fallecidos en la Interamericana

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Las imágenes muestran el momento del fuerte impacto.

EN CONTEXTO: Identifican a víctimas del mortal accidente en la Interamericana

Un trágico accidente de tránsito ocurrió la tarde del sábado 9 de mayo en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la aldea Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

Una familia se dirigía de la capital para celebrar el Día de la Madre, cuando un vehículo de transporte pesado colisionó contra el picop de la familia cuando ambos se desplazaban sobre el carril con dirección hacia occidente.

Tras el impacto, los automotores invadieron el carril contrario, provocando que el picop volcara, mientras el camión impactó en una vivienda y posteriormente cayó a una hondonada.

Un video ha salido a luz y muestra el momento exacto del choque.

Así fue el mortal accidente en la Interamericana ocurrido el 9 de mayo pic.twitter.com/HmbQQFJgkZ — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) May 11, 2026

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales para atender la emergencia.

"Encontramos varias personas heridas y, tras evaluarlas, constatamos que dos lamentablemente ya no contaban con signos vitales, tres más en estado delicado fueron trasladados al Hospital General de Tecpán y otros más fueron atendidos en el lugar", informó el socorrista Tomás Quino.

Una de las fallecidas fue identificada como Patricia, de 13 años. La otra víctima mortal, fue un hombre de aproximadamente 50 años.