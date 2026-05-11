El seleccionado de Guastatoya que conquista las mesas internacionales

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Heber Moscoso, destacado seleccionado de tenis de mesa originario de Guastatoya, El Progreso, se consolida como un referente del deporte en Guatemala. Con una trayectoria que abarca la Bundesliga alemana, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el Mundial 2025, el tenismesista brilla tanto en su rol de atleta de alto rendimiento como de mentor para las nuevas promesas.

Heber Moscoso es un destacado seleccionado nacional de tenis de mesa, originario de Guastatoya, El Progreso.

Es reconocido por ser uno de los principales referentes de este deporte en Guatemala, habiéndola representado en múltiples eventos internacionales de alto ciclo olímpico.

Su competencia más reciente fue en mayo de 2025. (Foto: Comité Olímpico Guatemalteco)

Trayectoria y logros principales

Carrera internacional: En 2018, se vinculó al club alemán 1862 Pfaffenhofen Tischtennis para jugar en la Bundesliga alemana de tenis de mesa.

Competencias multideportivas: Formó parte de la delegación guatemalteca en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. También ha competido en Campeonatos Latinoamericanos y torneos regionales del Caribe.

También participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en los que compitió en la categoría de dobles junto a Héctor Gatica.

Resultados nacionales: Ha sido finalista y subcampeón en múltiples ediciones del Campeonato Nacional Mayor de Guatemala, manteniendo una rivalidad deportiva constante con otros seleccionados como Héctor Gatica.

Rol como entrenador: Además de su faceta como atleta activo, se desempeña como entrenador, guiando a jóvenes talentos de su región hacia la obtención de medallas nacionales.

El atleta en la celebración por la victoria. (Foto: Comité Olímpico Guatemalteco)

Según medios digitales, su desempeño más reciente fue en mayo de 2025, cuando participó en un circuito internacional.

En este compitió en la ronda de 64 de un torneo internacional de dobles masculinos junto a Sergio Carrillo, enfrentándose a la dupla argentina de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo.

A sus 36 años, Moscoso es considerado un veterano y mentor dentro del equipo nacional, ya que ahora entrena a un buen número de atletas.

Ahora entrena a atletas de todas las edades. (Foto: RR. SS.)

Además de su faceta competitiva, ha participado en iniciativas de promoción del deporte en Guatemala como el "Reto Ping Pong", donde interactúa con aficionados para fomentar la práctica del tenis de mesa.

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