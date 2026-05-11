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Accidente en ruta al Atlántico deja tres heridos (video)

  • Por Reychel Méndez
11 de mayo de 2026, 11:32
La colisión de dos vehículos tipo camioneta dejó la vía temporalmente cerrada. (Foto: ASONBOMD)

La colisión de dos vehículos tipo camioneta dejó la vía temporalmente cerrada. (Foto: ASONBOMD)

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de su estado de salud.

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Este lunes 11 de mayo, Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en la ruta al Atlántico que dejó a tres personas heridas. 

Dos vehículos se vieron involucrados en una colisión en el kilometro 45 en jurisdicción de Sanarate, El Progreso

Los cuerpos de Bomberos Municipales departamentales brindaron apoyo técnico y logístico tras el llamado de los paramédicos del casco negro. (Foto: ASONBOMD)
Los cuerpos de Bomberos Municipales departamentales brindaron apoyo técnico y logístico tras el llamado de los paramédicos del casco negro. (Foto: ASONBOMD)

Tres personas resultaron con heridas de gravedad por lo que fueron estabilizados y trasladados de urgencia hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.

Debido a la magnitud de la colisión, el paso quedó obstruido en dirección a la ciudad.

Agentes de Provial coordinan el paso vehicular y prestar apoyo a los cuerpos de Bomberos.

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