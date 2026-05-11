Accidente en ruta al Atlántico deja tres heridos (video)

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de su estado de salud.
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Este lunes 11 de mayo, Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en la ruta al Atlántico que dejó a tres personas heridas.
Dos vehículos se vieron involucrados en una colisión en el kilometro 45 en jurisdicción de Sanarate, El Progreso,
Tres personas resultaron con heridas de gravedad por lo que fueron estabilizados y trasladados de urgencia hacia el Hospital Nacional de Guastatoya.
Debido a la magnitud de la colisión, el paso quedó obstruido en dirección a la ciudad.
Agentes de Provial coordinan el paso vehicular y prestar apoyo a los cuerpos de Bomberos.