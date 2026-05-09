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Agreden a agente de la PMT por cerrar el paso en San Miguel Petapa (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de mayo de 2026, 09:11
La agente fue lesionada en el rostro. (Foto: captura de video)

La agente fue lesionada en el rostro. (Foto: captura de video)

Una mujer reaccionó con violencia luego que la agente le negara el paso.

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En la colonia los Álamos, ubicada en la 1a. avenida de la zona 6 de San Miguel Petapa, la tarde del viernes 8 de mayo una mujer enojada por un cierre vehicular agredió a una agente de la Policía Municipal de Tránsito.

La mujer golpeó a la agente en el rostro, provocando que cayera al suelo.

De acuerdo con información preliminar, la mujer, a bordo de un camión, descendió del vehículo para exigir que le permitieran el paso por la avenida; al no obtenerlo, agredió a la agente luego de que esta le solicitara la papelería del conductor.

(Foto: captura de video)
(Foto: captura de video)

Pese a la intervención de otros agentes de la PMT, la mujer continuaba enfrentándose a las autoridades e intimidando a la agente, quien resultó lesionada.

La PMT aplicó las multas correspondientes, además de consignar el transporte.

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