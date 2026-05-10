Nueva acusación contra Vadhir Derbez revive caso del pasado

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Tras salir a luz una supuesta extorsión al actor y músico Vhadir Derbez, donde le piden una suma de dinero por no publicar una denuncia de abuso por parte de una joven de 19 años, se habla de otro caso ocurrido en Estados Unidos.

EN CONTEXTO: Vadhir Derbez habla tras fuertes acusaciones en su contra

Vadhir Derbez se encuentra en el ojo del huracán luego de que una joven modelo estadounidense de 19 años lo acusara de presunto abuso sexual durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.

El mexicano acudió a los medios afirmando que se trata de una red de extorsionistas de Colombia y México que le piden cierta cantidad, sin embargo otros periodistas aseguran que hay una antigua denuncia cuando el hijo de Eugenio Derbez tenía 18 años y aún estaba en la escuela.

Según se afirma el abuso habría ocurrió en una escuela de Indiana, donde una adolescente de 15 años aseguró que Vadhir presuntamente la sujetó contra una reja y realizó tocamientos indebidos sin su consentimiento.

La menor reportó el hecho a las autoridades pero presuntamente cuando fue citado el hijo del comediante, él había abandonado el país.

Hasta el momento, Vadhir Derbez no se ha pronunciado sobre este antiguo señalamiento y se está a la espera de una aclaración por parte del señalado.