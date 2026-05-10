Ricardo Arjona reacciona al regresar a "La Bombonera"

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Ricardo Arjona dedicó unas palabras tras el sentimiento de regresar a la "Bombonera" en Argentina.

EN CONTEXTO: Ricardo Arjona asiste a La Bombonera y causa furor en Argentina

El guatemalteco compartió con añoranza la emoción que sintió al asistir al partido de Boca Juniors contra Huracán el sábado 9 de mayo de 2026 por los octavos de final del Torneo Apertura.

"Boca, un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele", escribió.

"Yo era uno más en aquellos tiempos haciendo cánticos y dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale Boo-ca", continuó.

El guatemalteco compartió el momento en el que las porras de los hinchas estremecían en pleno encuentro.

Arjona realiza una serie de 14 conciertos en Buenos Aires con su gira "Lo que el Seco no dijo".

A través de medios deportivos se viralizó la presencia del cantautor en uno de los sitios VIP del recinto deportivo.

MIRA:

Ricardo Arjona se muestra orgulloso en el recinto deportivo "La Bombonera" en Buenos Aires, a punto de realizar las presentaciones de su gira "Lo que el seco no dijo" en Argentina. pic.twitter.com/gwZxV1Sue6 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) May 10, 2026