¡Dan 48 horas! Admiten amparos contra elección de Walter Mazariegos en Usac

-

Dos acciones de amparo que buscan suspender la elección de Walter Mazariegos, como rector de la Usac fueron admitidas para su trámite por dos Salas de lo Contencioso Administrativo, constituidas en Tribunal de Amparo.

Dos Salas de lo Contencioso Administrativo, constituidas en Tribunal de Amparo, admitieron para su trámite dos acciones de amparo que buscan suspender la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), período 2026-2030.

La primera de estas acciones fue presentada ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo por Hugo René Guzmán Maldonado en contra del Consejo Superior Universitario (CSU), por lo que se le fijan 48 horas para la presentación del informe circunstanciado.

Walter Mazariegos logró su reelección el pasado 8 abril. Desde entonces, dos juzgados han suspendido provisionalmente dicha elección y ahora, dos amparos más han sido admitidos para su trámite. (Foto: Archivo / Soy502)

La segunda acción fue presentada por Eva Alarcón Chang, Mario Gilberto Cordón Samayoa, Adrián Alfonso Valdéz Zea, José Rafael Espada y Rudolf Alexander García Gallont Bischof, en su calidad de electores electos en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, en la que también se fijó el plazo de 48 horas para presentar el informe circunstanciado respectivo.

Elección de Mazariegos en suspenso

El pasado 4 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto Civil otorgó un amparo provisional que suspendió la reelección de Mazariegos. Un día después, el 5 de mayo, el Juzgado Décimo Primero Pluripersonal emitió un segundo fallo en el mismo sentido que deja en suspenso dicha elección.

EN CONTEXTO: Juzgado suspende provisionalmente reelección de Mazariegos en la Usac

Por aparte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas solicitaron la anulación definitva de esa votación, al señalar que Mazariegos no cuenta con finiquito requerido.

En respuesta a las suspensiones, la Usac respondió advirtiendo que el Consejo Superior Universitario no había sido notificado ni forma parte de los amparos. Al mismo tiempo, la Usac denunció que se vulnera su derecho de defensa y cuestiona la competencia de los jueces al conocer los procesos.

QUE NO SE TE PASE: PGN y Contraloría piden anular reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Mazariegos no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos y las suspensiones provisionales.

Inconformidad por elección

En medio de protestas e inconformidades por la exclusión de 19 cuerpos electorales, el pasado 8 de abril se celebró la elección del rector de la USAC para el período 2026-2030.

Ese día, estaban habilitados para ejercer su derecho, únicamente 75 electores de los 170 que establece la normativa universitaria.

Sin embargo, 23 electores acreditados decidieron romper quórum, por lo que la elección se llevó a cabo, solo con 52 qué fueron los únicos que votaron por la continuidad de Mazariegos.

NO DEJES DE LEER: ¡Segundo revés! Otro juzgado suspende elección de Walter Mazariegos en la Usac

Es hacer notar que días previos a la elección, el 25 de marzo y 6 de abril, respectivamente, el Consejo Superior Universitario (CSU), no acreditó a Cuerpos Electorales que había ganado sus respectivos procesos de elección con el argumento de irregularidades en dichas elecciones.

El pasado 17 de abril, el sesión ordinaria el CSU confirmó la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

La decisión fue avalada con el voto de 22 de los 33 integrantes del CSU presentes. Hubo 9 votos en contra y 3 abstenciones.