Jesús López: "Que sigan celebrando lo que quieran"

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Jesús López, jugador de Xelajú, se mostró muy contento y satisfecho después de ayudar con una anotación para que su equipo consiguiera el triunfo contra Comunicaciones y lograra el boleto a la gran final del torneo Clausura 2026.

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"Feliz por la anotación, pero más por el pase a la final, porque es resultado del esfuerzo de todo el grupo durante todo el torneo. En lo personal, venía de dos juegos malos y sabía que no podía seguir así, el gol seguro ayuda para ir dejando eso atrás", aseguró.

Cuestionado por el tema de que en redes se había viralizado mucho los "cañitos" que se comió en la ida, "Chucho" fue contundente: "Que sigan celebrando lo que quieran, ellos venían de un momento complicado y lograron sacarlo adelante, pero nosotros conseguimos el objetivo de meternos a una final".

"También me parece justo el meternos otra vez a la Copa Centroamericana, porque nosotros abrimos el cuarto boleto para Guatemala con lo que hicimos el torneo pasado, entonces creo que ese último cupo ya era nuestro y ahora solo los reafirmamos", agregó.

Finalmente, el volante cerró diciendo que "el apoyo de toda la gente, desde el banderazo, es una cosa indescriptible, se merecen mucho más y esperamos darles otra alegría pronto".