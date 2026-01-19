Video: Entre lágrimas agentes de la PNC se despiden de compañeros asesinados

-

Luego de realizarse las honras fúnebres, los compañeros de los agentes policiales asesinados se despidieron personalmente.

Durante la mañana de este lunes 19 de enero, se llevaron a cabo las honras fúnebres para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron asesinados en ataques terroristas del pasado domingo, los cuales habrían sido perpetrados por integrantes del Barrio 18.

Dichas honras se realizaron en el Ministerio de Gobernación, donde participó el presidente de la República, Bernardo Arévalo; ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano; director general de la PNC, David Custodio Boteo; director general adjunto, Héctor Gonzales; así como autoridades de Gobernación, PNC y familiares de los agentes fallecidos.

Las honras fúnebres se realizaron este lunes en el Ministerio de Gobernación. (Foto: PNC)

Posteriormente a este acto, las cajas fúnebres donde se encuentran los restos humanos de cada una de las víctimas mortales, fueron entregadas a sus familiares para que pudieran sepultar a sus seres queridos que fueron atacados mientras laboraban.

Antes de que los cuerpos fueran llevados por los familiares, los agentes de la PNC que estuvieron presentes en las honras, aprovecharon para despedirse de quienes fueron compañeros de trabajo.

Agentes policiales cargaron las cajas con los restos humanos de sus compañeros asesinados. (Foto: PNC)

Algunos de ellos no lograron evitar las lágrimas y con llanto les dieron el último adiós. En una de las imágenes se observa cuando dos agentes abrazan la caja fúnebre y se despiden de su compañero asesinado.

Mira aquí el video: