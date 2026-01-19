Papá de PNC fallecido: "Mi hijo murió defendiendo a nuestra Guatemala" (video)

-

Pese al dolor que deja la pérdida de un familiar, el padre de José Efraín Revolorio dijo sentirse orgulloso de que su hijo luchara por la justicia del país.

El agente de la Policía Nacional Civil, José Efraín Revolorio, originario de Jutiapa, falleció el pasado domingo 18 de enero durante un ataque armado.

El padre de José Efraín se presentó a las honras fúnebres realizadas por Gobernación, donde expresó su dolor ante esta inesperada y dolorosa pérdida.

"Yo me lleno de satisfacción porque no murió como un delincuente, si no que murió defendiendo a nuestra Guatemala", expresó a las afueras del ministerio. También mencionó que aceptaba la partida de su hijo ya que conocía los riesgos que podían suceder.

El agente llevaba poco más de tres meses de haberse graduado de la Academia de Policía Nacional Civil. (Foto: Redes Sociales)

Asimismo destacó que su hijo siempre se caracterizó por ser un joven educado y un hijo muy especial.

Vecinos de Atescatempa han dado palabras reconfortantes a la familia del agente, mismos que cuando decidió iniciar en la academia de Policía lo felicitaron por su decisión.

“ "Su anhelo era salir adelante (...) yo como padre lo admiré mucho" ” Padre de José Efraín Revolorio.

El padre de Efraín indicó que su hijo llevaba poco más de tres meses en la Policía y que con anterioridad fue un hombre trabajador en la mecánica automotriz.