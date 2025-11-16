Agentes caen en una "falsa negociación" y terminan arrestados

-

Pretendían entregar dinero a cambio de no ser acusados.

A través de Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz y la Fiscalía Municipal de San Pedro Carchá se logró la captura de Gerber L., de 32 años; Vilma A., de 26, y Walter M., de 48 años.

Los tres agentes, que pertenecían a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), eran buscados por el delito de cohecho pasivo.

Creyeron estar haciendo un trato

Los agentes implicados y ahora detenidos, habían intentando extorsionar a un comerciante de la localidad.

El pasado 12 de noviembre se comunicaron con él indicándole que existía una denuncia en su contra.

Pero, que podrían “ayudarle” a cambio de que les entregará Q12 mil para evitar ser arrestado.

La Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz y la Fiscalía Municipal de San Pedro Carchá coordinaron este domingo la aprehensión de tres agentes de la División… pic.twitter.com/d30SGZc41K — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 16, 2025

Se había acordado entregar el pago este domingo 16 de noviembre en cercanías del Centro Integral de Justicia de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Sin embargo, mientras se recibía el dinero por parte de los agentes, fueron capturados e implicados al delito de cohecho pasivo, tras haber intentado cobrar sobornos.