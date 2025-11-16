La "confusión" que causó la muerte de hombre en residencial de Fraijanes

Todo surgió por la mascota del vecino, que causaba molestia por sus constantes ladridos.
EN CONTEXTO: El hombre que fue hallado sin vida en el parqueo de un residencial
Un problema que tenían desde hace varios meses residentes de un condominio ubicado en Fraijanes, Carretera a El Salvador, terminó en tragedia la noche del sábado.
Uno de los afectados por los ladridos del perro tomó su arma y se encaminó con la determinación de matar al animal.
Sin embargo, el dueño del perro, al ver una sombra en el parqueo de su casa accionó su arma pensando que era un delincuente. Pero, resultó que era el vecino enfadado, que quedó fallecido en el lugar.
El crimen
Durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, Bomberos Voluntarios se hicieron presentes a cubrir una emergencia en un residencial privado ubicado en Fraijanes, Carretera a El Salvador.
Un hombre de 45 años, aproximadamente, fue hallado en el parqueo de una vivienda; a la par de un vehículo estacionado color negro.
Al ser revisado, los cuerpos de socorro confirmaron que ya no contaba con signos vitales, luego de que fuera atacado con varios disparos.