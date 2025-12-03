¡Listos para el partido! Aficionados de Xela llegan al estadio Cementos Progreso

OTRAS NOTICIAS: Estas son las rutas alternas por partido en Estadio Cementos Progreso

Debido al partido programado para este miércoles 3 de diciembre donde se enfrentarán Xelajú vs Alajuelense, miles de guatemaltecos se acercan al estadio en espera del encuentro.

En total se hizo la venta de 13,000 boletos, agotando los mismos en cuestión de horas.

Buses y automóviles en caravana para apoyar a los chivos de Xelajú. (Foto: Jose Luis Pos/Colaborador)

Muchos aficionados de Xelajú, se encuentran desde las primeras horas de la mañana en el estadio y al paso de las horas, la cifra de los fanáticos del equipo de Quetzaltenango incrementa.

Estos son algunos aficionados que ya se encuentran en espera del partido:

Desde La Esperanza, Quetzaltenango, apoyando en familia a su equipo favorito. (Foto: Jose Luis Pos)

Integrantes de la familia Andrade que viajaron desde Quiché para presenciar el encuentro futbolístico. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)